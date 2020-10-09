09 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi! Bakan Koca'dan Adana'da önemli açıklamalar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi! Bakan Koca'dan Adana'da önemli açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2020 11:42
Güncelleme:09.10.2020 11:53
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana Valiliği ziyaretinin ardından basın açıklamasında bulundu. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi hakkında son değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, " Alınan tedbirlerle ülkedeki salgının yayılma hızını kestik" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'da valilik ziyareti sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahaleler sayesinde salgının hızını kestiğini belirten Koca, "Her fırsatta altını çiziyorum, temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgının kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye, dünyada filyasyonu, yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri'' diye konuştu.

Adana Valiliği'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Buradan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İhmal edilen tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden verilen her taviz, yeni hastalar olarak dönüyor. Bu anlamda Adana başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum."

Bakan Koca'dan Adana'da önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan Adana'da önemli açıklamalar
AİHM'den FETÖ elebaşı Gülen'e büyük şok!
AİHM'den FETÖ elebaşı Gülen'e büyük şok!
Cebrail'de Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor
Cebrail'de Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor
Kılıçdaroğlu'nun Maraş'tan haberi yok
Kılıçdaroğlu'nun Maraş'tan haberi yok
Azerbaycan ordusunun istikameti Şuşa ve Hankendi
Azerbaycan ordusunun istikameti Şuşa ve Hankendi
Karabağ harekatında 13. gün
Karabağ harekatında 13. gün
Paşinyan olayların içine Türkiye’yi çekerek durumu uluslararasılaştırmaya çalışıyor
Paşinyan olayların içine Türkiye’yi çekerek durumu uluslararasılaştırmaya çalışıyor
İşte Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki hedefi...
İşte Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki hedefi...
Ortodokslardan Türkiye mesajı
Ortodokslardan Türkiye mesajı
Pençe Kaplan'da 5 PKK'lı öldürüldü
Pençe Kaplan'da 5 PKK'lı öldürüldü
Biz Allah'ın huzurunda eğiliriz
"Biz Allah'ın huzurunda eğiliriz"
HDP'den Meral Akşener çıkışı
HDP'den "Meral Akşener" çıkışı
Daha Fazla Video Göster