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Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı! Ağır hasta ve ölü sayısında düşüş sürüyor | İşte 16 Şubat 2021 tablosu

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Giriş: 16.02.2021 20:07
Güncelleme:16.02.2021 20:26
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı. 16 Şubat 2021 Salı gününün verilerine göre ağır hasta ve ölü sayısındaki düşüş sürüyor. İşte Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesindeki son durumu...

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel Corona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 90 kişi Corona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 652'e yükseldi.

Toplamda 31 milyon 748 bin 965 test yapıldı. Bugün yapılan 115 bin 794 testten, 7 bin 906 yeni vaka sayısı, 658 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 602 bin 34 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 189 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 489 bin 624'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 201 olduğu açıklandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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