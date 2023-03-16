Türkiye'nin konuştuğu selzede Reşat Ayva A Haber'e konuştu: Kızgın değilim gelseydi o da gidecekti

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde akıntıya kapılan ve selde sürüklenirken kendisini kameraya çeken bir vatandaşa el uzatmasıyla gündem olan Reşat Ayva A Haber'e konuştu. Ayva o anlarda yaşadıklarını anlatırken "Ben kızgın değilim ona. Gelseydi o da gidecekti." ifadelerini kullandı Ayva 4 gencin kendisini kurtardığını da paylaşırken "Her tarafım taş yarası olmuş. Çoğu bölgem zedelenmiş." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...