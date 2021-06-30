Türkiye’nin konuştuğu Elmalı davasında tahliye kararı nasıl alındı? Uzman isim değerlendirdi

Antalya'da yaşları 6 ve 9 olan iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan anne ile üvey babanın serbest bırakılması infiale yol açtı. Sosyal medyada karara tepki yağdı. Aile Bakanlığı, karara itiraz edildiğini açıkladı. Çocuklara da psikolojik destek verilmeye başlandı. Peki bu karar nasıl alındı? Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hacıbektaşoğlu, "Hepimiz için gerçekten kelimelerle ifade etmenin ne kadar güç olduğunu, artık o kadar canımızı acıtıyor ki bunları duymak görmek… Bu olayların bir türlü bitmemesinin ve bizim vicdanlarımızda halen derin yaralar açmasının çok sebebi var. Hukukçu olarak bu sebeplerden anlatmaya çalıştığımız ve bir türlü çözemediğimiz kısmını anlatayım. Çocuğun cinsel istismarıyla ilgili biz yıllardır toplum olarak devlet olarak adli mekanizmada mahkemeler olarak bütün kurumlarımızla bir konum aldık bir tutum aldık. Herkes layıkıyla görevini yapmaya çalıştı. Aksayan yer uygulama. Bir türlü ifade edemiyoruz. Bu dosyada en büyük sorun yargılamanın uygulamanın yapması gerekeni profesyonel anlamda çocuk istismarı ve cinsel tacizle ilgili profesyonel eğitim almış bu konuda yetkin hakimlerin savcıların adli mekanizmada bulunan adli tıpçıların daha az olmasından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

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