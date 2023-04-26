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Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! Nasıl kuruldu, nasıl dağıldı?

A Haber
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Giriş: 26.04.2023 16:01
Türkiye'nin kayıp yılları bölümünde bugün 1977 yılı işlendi. İkinci Milli Cephe Hükümeti’nin kurulması ve sonrasında yaşananları A Haber’e konuk olan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya anlattı.
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Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri!
Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri!
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