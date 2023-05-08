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Türkiye’nin kayıp yılları! Koalisyon darbeleri, darbeler koalisyona getirdi

A Haber
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Giriş: 08.05.2023 13:28
Türkiye’nin kalkınma hamlesinin önüne geçen koalisyon hükümetlerinin işlendiği Kayıp Yıllar programının bu bölümünde 1993-1995 arası işlendi. Yerel seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçilmesi ve Refah Partisi’nin genel seçimdeki başarı bu döneme nasıl yansıdı? 93-95 koaliyon hükümeti neler yaptı, nasıl kuruldu? Gelişmeleri A Haber’e konuk olan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya anlattı.
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