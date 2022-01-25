Türkiye'nin ilk SİDA'sından tam isabet! Atış testleri tamamlandı

Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ, yeni silah sistemiyle atış testlerini tamamladı. Yeni uzaktan kumandalı silah sistemiyle üs ve limanların korunmasında görev alacak olan ULAQ, 12.7 mm uzaktan komutalı silah sistemini entegre ederek atış testlerini başarı ile tamamladı.