Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İTÜ’de ders verecek

Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) çevrim içi ders verecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. "Sektör Kampüste" programı ile sektör profesyonellerini üniversite öğrencileriyle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "Alper Gezeravcı, bu dönem İTÜ’de ders verecek." ifadesini kullandı.

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