Türkiye'nin güvenli bölge planının detayları belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de de dile getirdiği Türkiye'nin güvenli bölge planının detayları ortaya çıktı. Suriye'nin kuzeyinde, 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı oluşturulacak.