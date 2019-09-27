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27.09.2019
Türkiye'nin güvenli bölge planının detayları belli oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de de dile getirdiği Türkiye'nin güvenli bölge planının detayları ortaya çıktı. Suriye'nin kuzeyinde, 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı oluşturulacak.
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