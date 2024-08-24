Türkiye’nin güçlü ve saygın diplomasi vizyonu | ANALİZ

İnsanlık, 3. Dünya Savaşı gibi küresel bir felaket riskiyle karşı karşıya. Savaşın karşısında duran ülkelerin başını ise arabulucu rolü ile Türkiye çekiyor. Türkiye'nin bu rolünü etkin bir şekilde kullanması hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrar için büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da, ABD ve Rusya arasında 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük esir takası yapıldı. Türkiye'nin bu diplomatik başarısı, uluslararası gazetelerde manşetlere taşındı. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, benzerine Hollywood filmlerinde rastlanan "takas operasyonu"nu ve Türkiye'nin küresel çapta attığı proaktif adımların yansımalarını yazdı...

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