24 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Türkiye’nin güçlü ve saygın diplomasi vizyonu | ANALİZ

Türkiye’nin güçlü ve saygın diplomasi vizyonu | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2024 08:55
İnsanlık, 3. Dünya Savaşı gibi küresel bir felaket riskiyle karşı karşıya. Savaşın karşısında duran ülkelerin başını ise arabulucu rolü ile Türkiye çekiyor. Türkiye'nin bu rolünü etkin bir şekilde kullanması hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrar için büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da, ABD ve Rusya arasında 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük esir takası yapıldı. Türkiye'nin bu diplomatik başarısı, uluslararası gazetelerde manşetlere taşındı. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, benzerine Hollywood filmlerinde rastlanan "takas operasyonu"nu ve Türkiye'nin küresel çapta attığı proaktif adımların yansımalarını yazdı...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin güçlü ve saygın diplomasi vizyonu
Türkiye’nin güçlü ve saygın diplomasi vizyonu
11 ilde zehir tacirlerine operasyon
11 ilde zehir tacirlerine operasyon
Türkiye-İran Dostluk ve İş Birliği Toplantısı!
Türkiye-İran Dostluk ve İş Birliği Toplantısı!
İmamoğlu’nun korumaları engelli bir vatandaşı hırpaladı!
İmamoğlu'nun korumaları engelli bir vatandaşı hırpaladı!
Bakan Yılmaz Tunç, Göbeklitepe’yi ziyaret etti!
Bakan Yılmaz Tunç, Göbeklitepe'yi ziyaret etti!
MHP’den CHP’ye Can Atalay tepkisi!
MHP'den CHP'ye "Can Atalay" tepkisi!
Soyguna giderken toplu taşımayı kullandılar!
Soyguna giderken toplu taşımayı kullandılar!
Vaniköy’deki kaçak villada İBB imzası!
Vaniköy'deki kaçak villada İBB imzası!
Başkan Erdoğan cuma namazını Okluk Millet Camisi’nde kıldı
Başkan Erdoğan cuma namazını Okluk Millet Camisi'nde kıldı
Türkiye ile Rusya’dan ortak devriye
Türkiye ile Rusya'dan ortak devriye
3 başlı CHP’de Bizans Oyunları!
3 başlı CHP'de Bizans Oyunları!
Dilan Polat lüks araçlarını geri alabilecek mi?
Dilan Polat lüks araçlarını geri alabilecek mi?
Daha Fazla Video Göster