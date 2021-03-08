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Türkiye’nin en büyü gücü KADINLAR! Başarı hikayelerini A Haber’de anlattılar
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye’nin en büyük gücü olan kadınlar başarı hikayelerine A Haber’de anlattı. Girişimci Özge Çiner’in, voleybolcu Neslihan Demir’in, Türkiye Satranç A Milli Takım Sporcusu Kübra Öztürk Örenli’nin ve anaokulu işletmecisi Yıldız Eryılmaz’ın başarı dolu hayatlarından kesitler…