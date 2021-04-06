Türkiye'nin darbe ve muhtıra sicili... 9 darbe ve muhtıra girişiminin 5'i Recep Tayyip Erdoğan döneminde...

Türkiye'de demokrasi ve sivil siyaset darbe ve muhtıralardan çok çekti. Ülke yaşanan darbelerle her seferinde 10 yıllarca geriye götürüldü. Peki Türkiye'de kaç kez askeri darbe ve muhtıra olayı yaşandı? Bu soruya Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ülkede yaşanan 9 darbe ve muhtıra girişimlerini detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında Türkiye'de yaşanan darbe ve muhtıralarla ilgili detayları anlattı.

Cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesi olan 27 Mayıs 1960 darbesinde yaşananları anlatan Kıran; Bir grup subay yönetime el koyup Başbakan Adnan Menderesi idam etti. 1 yıl sonra İsmet İnönün hükümeti kurdu. Darbe ve CHP arasında bir ilişki var mı diyenler tesadüfe dikkat etsin.

12 Mart 1971 yılında sivil siyasete ikinci bir askeri müdahale oduğunu ifade eden Kıran; Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a muhtıra verildi dönemin Başbakanı Süleyman Demirel muhtıraya direnemeyip istifasını verdi.

12 Eylül 1980 darbesi ise kanlı darbesi... Kenan Evren ve kuvvet komutanlarının siyasete müdahale ettiğini ifade eden Kıran, "Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in direnemeyip istifa etti. Sağ ve soldan bir çok insanımız hayatını kaybetti.

28 Şubat 1997 post modern darbe olarak kayıtlara geçen olayın bal gibi darbe olduğuna dikkat çeken Kıran, "Erbakan-Çiller Refah-Yol hükümeti düştü. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının ardından istifaya zorlandı."

8 Ocak 2003 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetteki ikinci ayında askeri muhtıra verildi. AK Parti dönemine ait ilk darbe girişimidir bu... Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök bir muhtıra yayınladı. Diyarbakır'da düşen askeri uçak kazası sonrası yaşanan bu olay konuşulmadı.

27 Nisan 2007 e-muhtıra... 'AK Parti hükümetinin yaşandığı ikinci darbe girişimi bu olaydır' diyen Kıran, "Cumhubaşkanlığı seçiminde AK Parti eşi başörtülü bir aday gösterdi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt itiraf etti. Bir gece yarısı Büyükanıt, TSK'nin internet istesine 'Eşi başörtülü bir cumhurbaşkanı adayı istemiyoruz' notu içeren bir metin yayınlattı.

17-25 Aralık 2013 FETÖ'nün yargı ve polis mensupları AK Parti hükümetine karşı darbe girişiminde bulundu. Bunun AK Parti hükümeti döneminde 3. darbe girişimi olduğunu ifade eden Kıran, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı, oğlu Bilal Erdoğan'ı ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı yasa dışı olarak takip edip, Kanal İstanbul ve 3. Havalimanı projesine karşı çıkıp ülkenin önde gelen iş adamlarını yargılatmak ve tutuklatmak istediler. Recep Tayyip Erdoğan, bu hain girşimi başarıyla engelledi.

15 Temmuz 2016 darbesi... FETÖ'cü hainlerin kalkışmasında 251 şehit 2 binden fazla gazimiz oldu. Sabah Gazetesi Haber Koodinatörü Kıran, bunun AK Parti döneminde 4. darbe kalkışması olduğunu, kanlı bir darbe olduğunu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletle birlikte bu FETÖ'cü hain kalkışmanın başarılı olamadığını söyledi.

4 Nisan 2021 emekli amirallerin darba imalı bildirisi... 104 emekli amiral AK Parti hükümetine yönelik Kanal İstanbul projesini bahane ederek Montrö Boğazlar Sözleşmesine atıfta bulunarak AK Parti hükümetine mutıra gibi bir bildiri yayınladı. Bu bildiriye Başkan Erdoğan, sivil toğlum kuruluşları, üniversiteler sert tepki gösterdi.

Kıran, "Türkiye'nin yaşadığı 9 darbe girişiminin 5'i Recep Tayyip Erdoğan döneminde gerçekleşti. Türkiye'nin en büyük devrimcisi Recep Tayyip Erdoğan'dır, 5 tane darbe girişimi ve bildiriye halkıyla karşı çıkmıştır." dedi.