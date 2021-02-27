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Türkiye'nin başarısı dünya basınında... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan duyurdu

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Giriş: 27.02.2021 23:04
Güncelleme:27.02.2021 23:07
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesini takdirle gündemine getiren devletlerin arttığını bildirdi. Bakan Koca, Twitter hesabından sağlık ekiplerinin Van'ın Bahçesaray ilçesinde aşılama uygulamasını içeren ve dünya medyasında yayınlanan bir haberi paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımında, "Mücadelemizi takdirle gündemine getiren yabancı devletler artıyor. Dünya takdir etsin diye mücadele vermedik. Mücadelemiz vatandaşımızın sağlığı ve afiyeti için. Dünyanın takdiri değerli ama milletimizin güveni daha değerli." ifadelerini kullandı.

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