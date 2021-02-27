Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı. İşte 27 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN VAKA TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1187 oldu, 8 bin 938 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 565 bin 723'e yükseldi.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN VAKA TABLOLARI

26 ŞUBAT