Son dakika | Sağlık Bakanlığı 27 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. İşte 27 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı. İşte 27 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
GÜNÜN VAKA TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1187 oldu, 8 bin 938 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 565 bin 723'e yükseldi.
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN VAKA TABLOLARI
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