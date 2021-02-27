27 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Sağlık Bakanlığı 27 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika | Sağlık Bakanlığı 27 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük (Kovid-19) sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. İşte 27 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
ABONE OL

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük (Kovid-19) sayısını açıkladı. İşte 27 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN VAKA TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1187 oldu, 8 bin 938 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 565 bin 723'e yükseldi.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN VAKA TABLOLARI

26 ŞUBAT

25 ŞUBAT

24 ŞUBAT

23 ŞUBAT

22 ŞUBAT

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA