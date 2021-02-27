Kısıtlamaların kalkacağı iller belli oluyor: 1 Mart'ta hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? En az vaka olan iller...

Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Türkie genelinde normalleşme süreci ile ilgili adımlar atılmaya başlandı. Vaka sayısının düşük olduğu illerde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı bildirilirken, en çok merak edilenlerden biri de yasakların hangi illerde kalkacağı oldu. Normalleşme için o iller dikkat çekmeye başladı. Peki, kısıtlamaların kalkacağı iller hangileri? 1 Mart'ta hangi illerde yasaklar bitecek? En az vaka olan iller hangileri? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 27.02.2021 17:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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