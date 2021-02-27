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Haberler Galeri Kısıtlamaların kalkacağı iller belli oluyor: 1 Mart'ta hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? En az vaka olan iller...

Kısıtlamaların kalkacağı iller belli oluyor: 1 Mart'ta hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? En az vaka olan iller...

Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Türkie genelinde normalleşme süreci ile ilgili adımlar atılmaya başlandı. Vaka sayısının düşük olduğu illerde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı bildirilirken, en çok merak edilenlerden biri de yasakların hangi illerde kalkacağı oldu. Normalleşme için o iller dikkat çekmeye başladı. Peki, kısıtlamaların kalkacağı iller hangileri? 1 Mart'ta hangi illerde yasaklar bitecek? En az vaka olan iller hangileri? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 27.02.2021 17:34
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Kısıtlamaların kalkacağı iller belli oluyor: 1 Mart'ta hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? En az vaka olan iller...

Son dakika... Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, vaka sayılarının düşük olduğu illerde kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu. Mart ayına girmemize kısa bir süre kala hangi illerde kısıtlamaların kalkacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, kısıtlamaların kalkacağı iller hangileri? 1 Mart'ta hangi illerde yasaklar bitecek? En az vaka olan iller hangileri? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kısıtlamaların kalkacağı iller belli oluyor: 1 Mart'ta hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? En az vaka olan iller...

KISITLAMALAR HANGİ İLLERDE KALKACAK?

Hemern şunu belirtelim ki, vaka sayılarının düşük olduğu illerde kademeli olarak kısıtlamalar kalkacak. Bu iller 1 Mart Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nda belli olacak. Açıklanan verilere göre normalleşmeye geçecek iller için bu şehirler dikkat çekiyor;

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Kısıtlamaların kalkacağı iller belli oluyor: 1 Mart'ta hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? En az vaka olan iller...

HANGİ RENK NEYİ İFADE EDİYOR?

Mavi renk: Düşük riskli şehirler

Sarı renk: Orta riskli şehirler

Turuncu renk: Yüksek riskli şehirler

Kırmızı renk: Çok yüksek riskli şehirler

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Kısıtlamaların kalkacağı iller belli oluyor: 1 Mart'ta hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? En az vaka olan iller...

Turuncu Renk Şehirler

Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Ardahan, Yalova, Kilis, Osmaniye.

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Kısıtlamaların kalkacağı iller belli oluyor: 1 Mart'ta hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? En az vaka olan iller...

Sarı Renk Şehirler

Afyon, Ağrı, Ankara, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kahramanmaraş, Mardin, Tunceli, Uşak, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Bartın, Karabük.

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