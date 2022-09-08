09 Eylül 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye'den Pakistan'a 12. yardım uçağı
Selden etkilenenlere yardım götürmek üzere Türkiye'den havalanan 12'nci uçak Pakistan'a ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre Türkiye, sel felaketinde zarar gören Pakistan halkına insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.
Bu kapsamda, bugün yardım götürmek üzere havalanan 12'nci uçak da Pakistan'a ulaştı.