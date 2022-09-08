09 Eylül 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'den Pakistan'a 12. yardım uçağı

Türkiye'den Pakistan'a 12. yardım uçağı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.09.2022 23:11
Selden etkilenenlere yardım götürmek üzere Türkiye'den havalanan 12'nci uçak Pakistan'a ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre Türkiye, sel felaketinde zarar gören Pakistan halkına insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, bugün yardım götürmek üzere havalanan 12'nci uçak da Pakistan'a ulaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yarkadaş İYİ Parti’nin ihale ağını yayınladı
Yarkadaş İYİ Parti'nin ihale ağını yayınladı
DEAŞ elebaşı Al Sumaidai Türkiye’de yakalandı!
DEAŞ elebaşı Al Sumaidai Türkiye'de yakalandı!
Türkiye’den Pakistan’a 12. uçak
Türkiye'den Pakistan'a 12. uçak
Vatan Anıtı’na çelenk koyma töreni
Vatan Anıtı’na çelenk koyma töreni
Sisak İslam kültür merkezi açılışı
Sisak İslam kültür merkezi açılışı
Başkan Erdoğan Hırvatistan’da açılışa
Başkan Erdoğan Hırvatistan'da açılışa
6’lı masa dağılıyor mu?
6'lı masa dağılıyor mu?
Ortak basın toplantısı
Ortak basın toplantısı
Anlaşmalar imzalandı
Anlaşmalar imzalandı
Mersin yangını kontrol altında
Mersin yangını kontrol altında
Başkan Erdoğan Hırvatistan’da
Başkan Erdoğan Hırvatistan'da
8 terörist etkisiz hale getirildi
8 terörist etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Video Göster