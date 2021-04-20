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Türkiye'den İsveç'e terör tepkisi! Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı | Son dakika gelişmesi

A Haber
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Giriş: 20.04.2021 18:43
Güncelleme:20.04.2021 18:44
İsveçli bazı bakanların terörist elebaşlarıyla video konferans yoluyla görüşmesi sonrası Türkiye'den flaş hamle geldi. İsveç’in Ankara Büyükelçisi Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak İsveçli bazı bakanların terörist elebaşlarıyla görüşmesi şiddetle kınandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.

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