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Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması | Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Gazze'ye yardım ulaşana kadar sürecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2024 16:28
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa İl Başkanlığı bayramlaşma programına canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan, İsrail'e ihracat kısıtlamasına ilişkin, "İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya kadar sürecek." dedi.
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