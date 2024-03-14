Türkiye’den Irak’a üst düzey çıkarma! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Iraklı mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın güvenlik odaklı görüşmeler için Bağdat'ı ziyaret etti. Bakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

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