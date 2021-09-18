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Türkiye'den İdlib'de 100 bin briket ev! İşte o noktadan görüntüler

A Haber
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Giriş: 18.09.2021 09:39
Güncelleme:18.09.2021 09:39
İç savaş nedeniyle yaşam mücadelesi veren Suriyeliler için İdlib'de Türkiye ve Türk kurumları tarafından briket evler inşa edilmeye devam ediliyor. AFAD, Kızılay, İHH ve Diyanet Vakfı tarafından binlerce ev inşa edildi. 42 bin briket ev tamamlandı, 34 binine aileler yerleştirildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel İdlib'de inşa edilen briket evleri yayına taşıdı.
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Türkiye’den İdlib’de 100 bin briket ev!
Türkiye'den İdlib'de 100 bin briket ev!
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