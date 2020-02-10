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10.02.2020
Türkiye'den İdlib saldırısına yönelik flaş açıklama
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyet, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasına rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınandı.
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