Türkiye'den ABD İran gerilimine ilişkin yeni açıklama |Video

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılımıyla toplandı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, son günlerde artan ABD - İran gerginliğiyle ilgili yaptığı açıklamasında, "Kasım Süleymani'nin ve mühendisinin öldürülmesiyle ilgili başlayan süreci yakından takip ediyoruz. Biz bütün taraflara sükunet ve itidal tavsiyesinde bulunduk." ifadelerinde bulundu. "Bu saldırının birtakım sonuçlarının olacağını herkes görüyor bu bir sır değil." diye konuşan Kalın, "Bunların orta ve uzun vadede bölgeyi ateşe verecek çabalar haline gelmemesi gerekiyor. Bu adımlardan sarfı nazar edilmesi gerekir. İtidal çağrımız hiçbir şey olmamış gibi hareket edelim demek değildir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşım toplantısı yapması planlanıyor." dedi.

Kalın, ABD-İran gerginliğine ilişkin, şunları söyledi:

"Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız, bu konuyla ilgili temas trafiğini yoğunlaştıracak. Herkesin aklıselimle, sükunetle hareket etmesi gerekiyor. Bu çağrımızı yenilemeye devam edeceğiz.

Bizim bu noktada 'arabulucu olalım' gibi bir beklentimiz, talebimiz, yahut iddiamız yok. Türkiye hem ABD ile hem İran'la konuşabilen birkaç ülkeden birisi, belki de en önemlisi."

Libya'da önceliğin çatışmaların bir an önce durması ve bir ateşkes olması olduğunu belirten Kalın, "Hafter'in yaptığı her tür saldırı adeta yanına kalmakta, uluslararası toplumdan bir kınama dahi çıkmamaktadır."" diye konuştu.

Kalın, "Esed rejimi konusunda pozisyonumuz açık. Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl geleceğe taşıyacak lider olma vasfısını yitirdiğini görüyoruz." dedi.

İÜ'deki yemek eylemi konusunda Kalın, "Bu konuda zaman kaybı olduğu anlaşılıyor, o görüntülerin ortaya çıkmaması sağlanabilirdi. Eski uygulama aynen devam edecek." şeklinde konuştu. AA