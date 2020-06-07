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Türkiye'deki siyahilerden George Floyd'un ölümü sonrası ırkçılık yorumu

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Giriş: 07.06.2020 15:39
Güncelleme:07.06.2020 15:41
ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline sıçrayan ırkçılık karşıtı protestolar 12. gününe girdi. ABD'de yaşanan olayların yankısı tüm dünyada sürerken A Haber ekibi İstanbul'da yaşayan siyahilere mikrofon uzattı, Türkiye'de siyahilere karşı tavrın nasıl olduğunu sordu. İşte siyahilerin verdiği o yanıtlar.
Türkiye'deki siyahilerden ırkçılık yorumu
Türkiye'deki siyahilerden ırkçılık yorumu
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