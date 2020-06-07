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Türkiye'deki siyahilerden George Floyd'un ölümü sonrası ırkçılık yorumu
ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline sıçrayan ırkçılık karşıtı protestolar 12. gününe girdi. ABD'de yaşanan olayların yankısı tüm dünyada sürerken A Haber ekibi İstanbul'da yaşayan siyahilere mikrofon uzattı, Türkiye'de siyahilere karşı tavrın nasıl olduğunu sordu. İşte siyahilerin verdiği o yanıtlar.