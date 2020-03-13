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13.03.2020

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5 oldu

Türkiye'de koronavirüs vakasının ikiye yükselmesinin ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ise ikinci kez bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

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