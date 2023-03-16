16 Mart 2023, Perşembe
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Türkiye’de yaşanan deprem fırtınası! AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar’dan flaş açıklamalar
Bolu’da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8 km derinlikteki deprem İstanbul ve Ankara’da da hissedildi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tatar, "Yılbaşından bu yana 24 bin civarında deprem meydana geldi." dedi.