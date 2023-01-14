14 Ocak 2023, Cumartesi
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Türkiye’de başörtüsü yasağı süreci | Utanç görüntüleri! Hayaller nasıl çalındı?
2023 seçimlerine giden süreçte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç bir hamle geldi. . Geçmiş yıllarda başörtüsünden "1 metrekarelik bez parçası" olarak bahseden CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün ise Türkiye'de bir başörtüsü sorunu olduğunu öne sürüp konu hakkında kanun teklifi hazırladıklarını ifade etti. Peki Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin yıllar önce sorun olmaktan çıkardığı meseleyi neden yeniden gündeme taşıyor? Bu hamlesinde ne kadar samimi? A Haber başörtüsü konusunda geçmişten bugüne kısa bir yolculu çıktı ve gerçekleri ekrana taşıdı. İşte Türkiye'de başörtüsü yasağı ile ilgili süreç…