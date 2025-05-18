Türkiye’de Başkan Erdoğan ile barışa giden yol! İşte adım adım süreç

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde geride kalan yaklaşık 23 yıl Türkiye için adeta bir dirilişin öyküsü oldu. Pek çok kalkınma hamlesi yapıldı, dev yatırım adımları atıldı. Ancak istikrar olmadan huzur, huzur olmadan da kalıcı bir barış tesis edilemezdi. Ekonomisi büyüyen, altyapısı güçlenen, vatandaşına daha iyi hizmetler sunan Türkiye, terörün beslenebileceği zafiyet alanlarını da ortadan kaldırmak zorundaydı. İşte Başkan Erdoğan'ın vizyonuyla emin adımlarla "Terörsüz Türkiye" politikasının hayata geçişi...

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