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Türkiye’de 2 milyon kişi dijital kumar bağımlısı! Kolay para arzusu bir tık uzakta başlıyor

A Haber
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Giriş: 29.06.2022 12:41
Güncelleme:29.06.2022 12:42
Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte kumar oyunları da artık bir tık uzağımızda. Bu durum ise kumar alışkanlığını tetikliyor. Ülkemizde 2 milyon insan dijital kumar bağımlısı. Özellikle bu bağımlılık gençleri tehdit ediyor. Peki, bu bağımlılıktan nasıl kurtulabiliriz? A Haber bu soruyu uzman isme sordu.
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