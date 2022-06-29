Türkiye’de 2 milyon kişi dijital kumar bağımlısı! Kolay para arzusu bir tık uzakta başlıyor

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte kumar oyunları da artık bir tık uzağımızda. Bu durum ise kumar alışkanlığını tetikliyor. Ülkemizde 2 milyon insan dijital kumar bağımlısı. Özellikle bu bağımlılık gençleri tehdit ediyor. Peki, bu bağımlılıktan nasıl kurtulabiliriz? A Haber bu soruyu uzman isme sordu.

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