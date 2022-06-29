29 Haziran 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye’de 2 milyon kişi dijital kumar bağımlısı! Kolay para arzusu bir tık uzakta başlıyor
Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte kumar oyunları da artık bir tık uzağımızda. Bu durum ise kumar alışkanlığını tetikliyor. Ülkemizde 2 milyon insan dijital kumar bağımlısı. Özellikle bu bağımlılık gençleri tehdit ediyor. Peki, bu bağımlılıktan nasıl kurtulabiliriz? A Haber bu soruyu uzman isme sordu.