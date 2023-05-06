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Türkiye ve Balkanlar arasındaki gönül bağı! Balkanlar’da Başkan Erdoğan etkisi

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Giriş: 06.05.2023 09:59
Güncelleme:06.05.2023 10:01
Başkan Erdoğan iktidarı boyunca Türkiye'nin hem stratejik hem de kültürel ortağı Balkanlar ile yakın ilişkiler kurdu. Balkanlar'da yaşanan haksızlıklarda, bölgenin yanında oldu. Siyasi istikrarsızlıkların çözümünde Balkan siyasetçiler yine Türkiye'ye danıştı. İşte Başkan Erdoğan döneminde Türkiye'nin Balkanlar diplomasi ve kazanımları…
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