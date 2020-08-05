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Türkiye ve Azerbaycan'dan TurAz Kartalı Tatbikatı! MSB'den videolu mesaj: Tek Millet İki Devlet

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Giriş: 05.08.2020 15:15
Güncelleme:05.08.2020 15:15
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Azerbaycan’da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı’nda Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarımız da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor." dedi ve "Tek Millet İki Devlet” mesajını verdi. Öte yandan Bakanlık, tatbikata ilişkin savaş uçaklarının yer aldığı bir de video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'nda Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarımız da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor." dedi ve "Tek Millet İki Devlet" mesajını verdi. Öte yandan Bakanlık, tatbikata ilişkin savaş uçaklarının yer aldığı bir de video paylaştı.

HEDEFLER VURULDU

Türkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat kapsamında tank ve zırhlı araçlarla temsili düşman hedeflerine operasyon düzenlendi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat kapsamında tank ve zırhlı araçlar zor arazi koşullarında temsili hedeflere saldırı gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında temsili düşmanın mevzi ve araçlarına atışlar yapıldı, senaryo gereği bazı stratejik noktalar düşmandan temizlendi.

Açıklamada, Türk ve Azerbaycan birliklerinin koordineli hareket etme yönünde üst düzey profesyonellik sergiledikleri ve görevleri başarıyla tamamladıkları kaydedildi.

Türkiye ve Azerbaycandan dev TURAZ tatbikatı! Temsili düşman hedefleri vuruldu TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'DAN DEV TURAZ TATBİKATI! TEMSİLİ DÜŞMAN HEDEFLERİ VURULDU
MSBden TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı: Başarıyla devam ediyor! Kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız MSB'DEN TURAZ KARTALI TATBİKATI PAYLAŞIMI: BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR! "KÜKREYEN ASLANLARIZ, DEVİZ, ATEŞİZ, KANIZ"

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