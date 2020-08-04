Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da icra edilen TurAz Kartalı Tatbikatının planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı. Bakanlık tatbikata ilişkin görüntüler paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yürüyen birer dağız, coşkun seliz, tufanız. Kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız. Azerbaycan'da icra edilen TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor" denildi.

Ayrıca tatbikata ilişkin görüntü paylaşıldı.



