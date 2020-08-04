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MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı: Başarıyla devam ediyor! "Kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız"

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Giriş: 04.08.2020 16:54
Güncelleme:04.08.2020 17:03
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da icra edilen TurAz Kartalı Tatbikatının planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı. Bakanlık tatbikata ilişkin görüntüler paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yürüyen birer dağız, coşkun seliz, tufanız. Kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız. Azerbaycan'da icra edilen TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor" denildi.

Ayrıca tatbikata ilişkin görüntü paylaşıldı.


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