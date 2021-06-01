Gürcistan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Gürcistan Başbakanı Garibashvili konuşmasında "Türkiye ve Azerbaycan aynı kaderi paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili, konuşmasında, Gürcistan için Türkiye'nin çok önemli bir dost ve stratejik ortak olduğunu belirterek, "(Erdoğan'a) Uzun yıllardır Türkiye'nin Gürcistan için 1 numaralı stratejik partner ve ticari partner olduğu konusundaki düşüncelerinize tamamen katılıyorum." dedi.

İki ülke arasında Tiflis-Erzurum, Bakü-Tiflis-Kars ve Bakü-Tiflis-Ceyhan gibi ortak projeler bulunduğuna vurgu yapan Garibashvili, "Bugünkü görüşmenin çok verimli geçtiğini ve iki ülkenin gündeminde yer alan güncel konuları ele aldığımızı söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

Garibashvili, uluslararası platformlarda Gürcistan'a verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Türkiye olarak tüm format ve düzeylerde Gürcistan'ın egemenliğini desteklediğiniz, desteğinizi esirgemediğiniz için ayrıca Gürcistan'ın NATO'ya üyeliğini desteklediğiniz için teşekkür ederim." diye konuştu.

Başbakan Garibashvili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin toplanması ile ilgili görüşlerine katıldığını ve bir sonraki görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.

Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın aynı kaderi paylaştığına dikkati çeken Garibashvili, bu kaderin güçlü bağlarının olmasının, güzel iş birliği ve dostluğunun ise takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Garibashvili, "Ortak gayretlerimizle ikili, üçlü ve çok taraflı formatları geliştirebilmemiz için güzel temellerin bulunduğunu söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Bölgesel konuları da ele aldıklarını aktaran Garibashvili, "Ülkemizdeki mevcut durumu ve işgal altındaki topraklar ile ilgili düşüncelerimizi aktardım. Tabi ki barışın hiçbir alternatifi bulunmamaktadır. Tüm çatışmalar kesinlikle barışçıl yollarla çözülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Garibashvili, bu iyimser yaklaşım ile sözlerini bitirmek istediğini belirterek, ortak güzel projeler yapılacağına inançlarının tam olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tiflis'te görmeyi dilediklerini ifade etti.