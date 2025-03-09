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Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye toplantısı!

Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye toplantısı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.03.2025 14:24
Güncelleme:09.03.2025 14:24
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Amman’da "Türkiye-Ürdün 3+3 Toplantısı"na katıldı. Bakanlar ve MİT Başkanı bugün Beşli Güvenlik Zirvesi'ne katılacak. Toplantının ardından 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye toplantısı!
Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye toplantısı!
Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye toplantısı!
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