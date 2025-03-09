Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye toplantısı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Amman’da "Türkiye-Ürdün 3+3 Toplantısı"na katıldı. Bakanlar ve MİT Başkanı bugün Beşli Güvenlik Zirvesi'ne katılacak. Toplantının ardından 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla ortak basın toplantısı düzenlenecek.