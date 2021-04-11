Türkiye Ukrayna görüşmesinin perde arkasında neler yaşandı? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber'de anlattı

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Rusya-Ukrayna gerilimini A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Türkiye'nin barışçıl ve tarafsız tutumuna vurgu yapan Caşın, "İki kardeş ülkenin birbirine süngü çekmesi kabul edilemez, 13 bin insan geri gelecek mi? Türkiye uluslararası hukuk açısından çok ciddi bir arabulucuk görevi üstlenmiştir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Amerika'nın Türkiye'ye teşekkür etmesi gerektiğini söyleyen Caşın, "Türkiye, Montrö'yü, barışı desteklemekte... Karadeniz iş birliği platformunu kuran Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Huber Köşkünde baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. İki lider görüşme sonrası Karadeniz'de yaşanan gerginliğe vurgu yaptı. Yaşanan bu kritik zirveyi A Haber canlı yayınında değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu yapması ve diplomatik yöntemle yaşanan sorunun çözülmesini istemesi, Türkiye'nin Karadeniz'de barışçı bir devlet olduğunun vurgusudur. Türkiye bölgede en güvenli bölgedir. Rusya ve Ukrayna'ya hakkaniyet esaslı yaklaşmaktadır. ABD ise bize teşekkür etmelidir. Biz uluslararası sözleşmelere saygılıyız. ABD'liler bu coğrafyadan gidecekler." ifadelerini kullandı.

"ABD TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETMELİ"

Amerika'nın Türkiye'ye teşekkür etmesi gerektiğini söyleyen Caşın, "Türkiye, Montrö'yü, barışı desteklemekte... Karadeniz iş birliği platformunu kuran Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.