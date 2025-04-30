Türkiye Üç Deniz Girişimi ortağı oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Polonya'nın başkenti Varşova'da Üç Deniz Girişimi'nin zirvesine katıldı. Türkiye İspanya ile Orta ve Doğu Avrupa'da enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarındaki altyapı eksikliklerinin giderilmesi hedefiyle Baltık, Adriyatik ve Karadeniz ülkelerinin başlattığı "Üç Deniz Girişimi"nin stratejik ortağı oldu.

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