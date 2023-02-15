"Türkiye tek yürek" ortak yayını

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle sekiz kanal bir araya geliyor. Türkiye tek yürek yardım gecesi bu akşam yapılacak. Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.

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