01 Ağustos 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye tek yürek! Manavgat yangınında tedavi parası yanan Cemile Teyze'nin yüzü gülüyor

Türkiye tek yürek! Manavgat yangınında tedavi parası yanan Cemile Teyze'nin yüzü gülüyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2021 23:36
Güncelleme:01.08.2021 23:36
Cemile Teyze'ye Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen ve tedavisi için biriktirdiği parasını da kaybeden Cemile Öner, Türkiye'nin dört bir yanından gelen destek telefonlarıyla mutlu oldu.
Manavgat yangınında tedavi parası yanan Cemile Teyze'nin yüzü gülüyor
Manavgat yangınında tedavi parası yanan Cemile Teyze'nin yüzü gülüyor
Milletin sesi A Haber neden hedefte?
Milletin sesi A Haber neden hedefte?
117 orman yangını tamamen söndürüldü
117 orman yangını tamamen söndürüldü
Karadeniz gazına az kaldı!
Karadeniz gazına az kaldı!
MSB bölgeye 2 çıkarma gemisi sevk etti
MSB bölgeye 2 çıkarma gemisi sevk etti
Türkiye'de ilk kez kullanılacak! Bakan duyurdu
Türkiye'de ilk kez kullanılacak! Bakan duyurdu
7 terörist etkisiz hale getirildi
7 terörist etkisiz hale getirildi
Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?
Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?
Ankara'dan Atina'ya nota!
Ankara'dan Atina'ya nota!
Muharrem İnce'nin Antalya şovuna vatandaştan sert tepki
Muharrem İnce'nin Antalya şovuna vatandaştan sert tepki
Kabine ne zaman toplanacak?
Kabine ne zaman toplanacak?
Kılıçdaroğlu'ndan yangın üzerinden çirkin siyaset!
Kılıçdaroğlu'ndan yangın üzerinden çirkin siyaset!
Daha Fazla Video Göster