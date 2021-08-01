Türkiye tek yürek! Manavgat yangınında tedavi parası yanan Cemile Teyze'nin yüzü gülüyor

Cemile Teyze'ye Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen ve tedavisi için biriktirdiği parasını da kaybeden Cemile Öner, Türkiye'nin dört bir yanından gelen destek telefonlarıyla mutlu oldu.