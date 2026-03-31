Türkiye sınırına atılan füzeler ve ABD'nin kara savaşı planı: İkinci Ukrayna kapıda mı?

Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, A Haber canlı yayınında Orta Doğu’da tırmanan gerilimi ve Türkiye hava sahasını hedef alan füze saldırılarını değerlendirdi. İran’ın "mosaic savunma sistemi" nedeniyle merkezi yönetimden bağımsız hareket eden birimlerin provokasyonlarına dikkat çeken Keleş, ABD’nin bölgeye binlerce asker yığarak bir kara savaşına hazırlandığını ve Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın küresel bir ekonomik krize evrildiğini vurguladı.