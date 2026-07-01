Türkiye sıcak hava dalgasının pençesinde! Dr. Güven Özdemir'den hayati uyarılar: "O saatlere dikkat!"

Avrupa’da binden fazla kişinin ölümüne yol açan aşırı sıcaklar, Türkiye kapısına dayandı. Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, A Haber ekranlarında yaptığı kritik açıklamalarda, yükselen derecelerin yanı sıra nem ve şehirleşme faktörüyle hissedilen sıcaklığın çok daha tehlikeli boyutlara ulaşacağını vurguladı. Özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve çocuklar için uyarılar peş peşe gelirken, orman yangını riskine karşı da teyakkuz çağrısı yapıldı.