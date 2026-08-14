Yeni Parti'de güç savaşları! İmamoğlu'ndan Özel'e operasyon: CHP'yi böldüğü gibi Yeni Parti'yi de parçalar

Yeni Parti'de terörsüz Türkiye çerçeve yasasının TBMM Genel Kurulu'ndaki oylaması sırasında başlayan "evet-hayır" çatlağı, parti içindeki güç mücadelesini yeniden gündeme taşıdı. Genel Başkan Özgür Özel'in kendisinin "evet" oyu kullanacağını açıklamasına rağmen milletvekillerine illerinin taleplerine göre hareket edebileceklerini söylemesi dikkat çekerken, Dilek İmamoğlu'nun tabana yaptığı "hayır" çağrısı dengeleri daha da sarstı. Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun eşi üzerinden Özgür Özel'e operasyon çekerek parti içerisinde güç gösterisi yaptığını ve CHP'den istifa ederek "Buranın patronu benim" mesajı verdiğini ifade etti. Selvi değerlendirmelerinin devamında İmamoğlu'nun istifa ettiği tarihe dikkat çekerken "CHP'yi böldüğü gibi Yeni Parti'yi de parçalayacak" dedi.