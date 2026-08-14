Katil Netanyahu'dan Golan provokasyonu! A Haber’de çarpıcı analiz: "İsrail söylemde taktik gerileme yaşıyor”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Golan Tepeleri'ne ilişkin "Burası bizim toprağımız" ve "burada dalgalanmaya devam edecek" sözleri gündeme damga vurdu. Netanyahu, Golan Tepeleri'nden çekilmeyeceklerini savunurken, askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer bölgenin öneminin dini ve teolojik gerekçelerden ziyade su kaynakları ve stratejik konumuyla açıklanabileceğini belirterek İsrail’in söylemde taktik gerileme yaşadığını bildirdi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ise İsrail'in bölgedeki hedefleri, Kolombiya ile ilişkileri ve Suriye'de Türkiye'nin artan nüfuzuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.