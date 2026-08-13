Alihan Kuriş soruşturmasında 100 milyar liralık para trafiği iddiası! 49 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. MASAK incelemelerinde, şüphelilerle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden yaklaşık 100 milyar lira tutarında varlık hareketi bulunduğu ve yurt dışına kaçırılarak aklandığının değerlendirildiği belirtildi. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve vergi suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor.