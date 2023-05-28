Türkiye sandık başında! Gümrüklerde oy kullanma saat 17'ye kadar devam ediyor

Gümrüklerde oy kullanma saat 17'ye kadar devam ediyor. Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 920 bini aştı. A Haber muhabiri Selman Kutlu Artvin Sarp Sınır Kapısı’nda detayları aktardı.

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