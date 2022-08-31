Türkiye S-300'lü tacizi NATO'ya taşıyor! NATO'nun tavrı ne olacak? Yunanistan Ege'de gerilimle neyi hedefliyor? Uzman isim değerlendirdi

Türkiye, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi ile tacizini NATO'ya taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı, tacize ait radar kayıtlarını NATO Genel Sekreterliği'ne ve ittifak üyesi ülkelerin bakanlıklarına gönderecek. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Yunanistan aşırı silahlanmasına meşruiyet sağlamak istiyor" ifadelerini kullanan Ülger, "Türkiye güvenliğini önceleyince ABD ile çatışma başladı. ABD Türkiye’nin hareket kabiliyetini artmasını istemiyor. ABD Türkiye’nin bölgesel güç olmasını istemiyor." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN