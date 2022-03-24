24 Mart 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye oyun değiştirici oldu! Berat Albayrak'ın "Burası Çok Önemli" kitabını Gaffar Yakınca A Haber'de yorumladı
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın "Burası Çok Önemli" kitabını yorumladı. Yakınca, Berat Albayrak'ın Türkiye'nin bağımsızlaşması için önemli adımlar attığını söylerken, onun döneminde Türkiye'nin oyun değiştirici bir rolü olduğunu ve ezberleri bozduğunun altını çizdi..