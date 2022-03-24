Türkiye oyun değiştirici oldu! Berat Albayrak'ın "Burası Çok Önemli" kitabını Gaffar Yakınca A Haber'de yorumladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın "Burası Çok Önemli" kitabını yorumladı. Yakınca, Berat Albayrak'ın Türkiye'nin bağımsızlaşması için önemli adımlar attığını söylerken, onun döneminde Türkiye'nin oyun değiştirici bir rolü olduğunu ve ezberleri bozduğunun altını çizdi..