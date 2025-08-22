22 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Türkiye net sıfır emisyon hedefiyle yeşil kalkınmaya odaklanıyor
Türkiye net sıfır emisyon hedefiyle yeşil kalkınmaya odaklanıyor

Türkiye net sıfır emisyon hedefiyle yeşil kalkınmaya odaklanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2025 21:36
AK Parti, “Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı” programı kapsamında 81 ilde başlattığı çalışmaları İstanbul’da duyurdu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ülkeyi geleceğe hazırladıklarını vurguladı. Programda konuşan Sevilay Tuncer, iklim değişikliğine karşı Türkiye’nin kararlı adımlar attığını ve çevre politikalarının tüm sektörleri kapsadığını söyledi. Tuncer, yeni iklim kanununun sürdürülebilir kalkınma, sosyal adalet ve yeşil ekonomiyi desteklediğini belirtti. Özdemir, yoğun seller ve orman yangınlarının iklim krizinin ciddiyetini gösterdiğine dikkat çekti. Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı, karbon salınımını azaltma ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandıracak adımların atıldığını ifade etti. Programda, şehirler ve bölgeler özelinde uygulanan politikalar ile Türkiye’nin küresel iklim hedeflerine uyumu ön plana çıkarıldı. İl Başkanlığı toplantısında milletvekilleri ve parti temsilcileri de iklim ve çevre politikalarına katkı sunacaklarını aktardı. AK Parti, yeşil kalkınma vizyonunu hayata geçirmek için kapsamlı plan ve düzenlemeleri sürdürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye net sıfır emisyon hedefiyle yeşil kalkınmaya odaklanıyor
Türkiye net sıfır emisyon hedefiyle yeşil kalkınmaya odaklanıyor
Türkiye net sıfır emisyon hedefiyle yeşil kalkınmaya odaklanıyor
100’ü aşkın İslam alimi: ’Ey Gazze, hepimiz seninleyiz’
100'ü aşkın İslam alimi: 'Ey Gazze, hepimiz seninleyiz'
Yılmaz: Birlikte kalkınıyor birlikte güçleniyoruz
Yılmaz: "Birlikte kalkınıyor birlikte güçleniyoruz"
Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı Türkiye için dönüm noktası olacak
Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı Türkiye için dönüm noktası olacak
Talabani aşireti birbirine girdi!
Talabani aşireti birbirine girdi!
Davet rahatsızlığı! Kılıçdaroğlu’nu sildiler
Davet rahatsızlığı! Kılıçdaroğlu’nu sildiler
Yine para kuleleri yine Tuncay Yılmaz
Yine para kuleleri yine Tuncay Yılmaz
Türkiye denizde güvenliği sağlamak istiyor
"Türkiye denizde güvenliği sağlamak istiyor"
Beyoğlu Belediyesinde seçim yapılıyor!
Beyoğlu Belediyesinde seçim yapılıyor!
İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze için toplanacak
İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze için toplanacak
Milli stratejinin simgesi: Oruç Reis
Milli stratejinin simgesi: Oruç Reis
Savaşın düğümü Türkiye’de çözülür mü?
Savaşın düğümü Türkiye'de çözülür mü?
Daha Fazla Video Göster