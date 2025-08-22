Türkiye net sıfır emisyon hedefiyle yeşil kalkınmaya odaklanıyor

AK Parti, “Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı” programı kapsamında 81 ilde başlattığı çalışmaları İstanbul’da duyurdu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ülkeyi geleceğe hazırladıklarını vurguladı. Programda konuşan Sevilay Tuncer, iklim değişikliğine karşı Türkiye’nin kararlı adımlar attığını ve çevre politikalarının tüm sektörleri kapsadığını söyledi. Tuncer, yeni iklim kanununun sürdürülebilir kalkınma, sosyal adalet ve yeşil ekonomiyi desteklediğini belirtti. Özdemir, yoğun seller ve orman yangınlarının iklim krizinin ciddiyetini gösterdiğine dikkat çekti. Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı, karbon salınımını azaltma ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandıracak adımların atıldığını ifade etti. Programda, şehirler ve bölgeler özelinde uygulanan politikalar ile Türkiye’nin küresel iklim hedeflerine uyumu ön plana çıkarıldı. İl Başkanlığı toplantısında milletvekilleri ve parti temsilcileri de iklim ve çevre politikalarına katkı sunacaklarını aktardı. AK Parti, yeşil kalkınma vizyonunu hayata geçirmek için kapsamlı plan ve düzenlemeleri sürdürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN