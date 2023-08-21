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Türkiye Macaristan’a doğal gaz ihraç edecek

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Giriş: 21.08.2023 13:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyareti kapsamında tarihi bir anlaşmaya imza atıldı. Türkiye bundan böyle Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek.
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