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Türkiye kar altında! Yollar kapandı ulaşım aksadı, ekipler alarma geçti

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 24.01.2022 17:04
Güncelleme:24.01.2022 17:04
Kar yağışı Türkiye’yi etkisi altına aldı. İstanbul-Ankara yolu ulaşıma yeniden açıldı. İstanbul’da dün bastıran kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar oldu. Ankara’da, Bursa’da, Diyarbakır’da ve Elazığ’da benzer durumlar yaşandı. A Haber ekipleri Türkiye genelinde çeşitli noktalardan son durumu canlı yayında aktardı.
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