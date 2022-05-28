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Türkiye harekata ne zaman başlayacak? Olası harekat nereye yapılacak?

A Haber
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Giriş: 28.05.2022 09:04
Güncelleme:28.05.2022 09:08
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası gözler Suriye sınırına çevrildi. 5. harekat için hazırlıklar tamamlandı ve emir bekleniyor. Öte yandan sınır ötesinden halihazırda süren operasyonlarda Irak ve Suriye’de 22 terörist etkisiz hale getirildi. Peki olası harekat nereye yapılacak? Türkiye harekata ne zaman başlayacak? Gelişmeleri Suriye sınırında bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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