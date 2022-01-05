Türkiye gücüne güç kattı! Savunma Sanayiinde çağ atlatan yenilikler

Türk Silahlı Kuvvetleri, 2021 yılında üretilen yerli ve milli silah sistemleriyle donatılıp gücüne güç kattı. Peki, denizde, karada ve havada hangi teknolojik sistemler üretilip envantere katıldı. Ayrıntıları A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak aktardı.

Türk Savunma Sanayii 2021'de rekorlara imza attı. Savunma Sanayiinde yerlilik oranı yüzde 80'i buldu. Savunma Sanayiinde bir rekor da ihracatta geldi. Türkiye, 2021 yılında 3.2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Geçtiğimiz yıla damgasını vuran 32 yeni silah havada, karada ve denizde kullanılarak Mehmetçik'in gücüne güç kattı. İşte geçtiğimiz yıl TSK envanterine giren yerli ve milli silahlarımız...